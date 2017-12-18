FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Volkswagen в 2018 г начнет поставлять в ЕС бензиновые двигатели, выпущенные в Калуге


НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек /ПРАЙМ/. Volkswagen Group Rus планирует в 2018 году начать поставки в Евросоюз бензиновых двигателей 1.6 MPI, производство которых организовано на заводе Volkswagen в Калуге, сообщили в понедельник РИА Новости в компании.

"Volkswagen Group Rus в 2018 году запустит экспортный проект и будет поставлять произведенные в Калуге двигатели 1.6 MPI в Европейский союз. Бензиновый двигатель 1.6 MPI, произведенный в Калуге, соответствует экологическому стандарту Евро-5 и будет далее поставляться на рынки с соответствующими техническими требованиями", - сказал представитель компании.

В пятницу представитель чешского автоконцерна Skoda Зденек Штепанек сообщал РИА Новости, что концерн принял решение о поставках на европейские рынки машин, производимых на совместном предприятии компаний Skoda и "Группа ГАЗ" в Нижнем Новгороде - модели Skoda Octavia.

В понедельник представитель Volkswagen Group Rus пояснил, что развитие подобных экспортных проектов в будущем возможно только в том случае, если российское правительство продолжит придерживаться подхода учета среднего целевого показателя локальной добавленной стоимости для местных автопроизводителей - когда уровень локальной добавленной стоимости рассчитывается по автопроизводителю, а не по каждой производимой модели отдельно.

"Производство Volkswagen Group Rus сейчас сильно локализовано (уровень локальной добавленной стоимости достиг 60%), а дальнейшее увеличение целевых показателей приведет к тому, что выпускать модели, предназначенные для других рынков с отличающимися техническими характеристиками, будет проблематично", - добавил собеседник.

Volkswagen Group Rus открыл завод по производству бензиновых двигателей в Калуге 4 сентября 2015 года. Первым мотором, сошедшим с конвейера, стал бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ