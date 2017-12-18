Сигареты по цене ниже максимальной продают почти все сетевые магазины - InfoLine

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Более 95% сетевых магазинов и свыше 55% торговых точек в традиционной рознице продают сигареты по ценам ниже максимальных розничных, говорится в пресс-релизе по итогам исследования агентства "InfoLine-Аналитика".

В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). Некоторые эксперты считают, что порядок исчисления минимальной цены позволяет использовать этот 25%-ный диапазон, чтобы применять скидки на табачную продукцию для привлечения потребителя. Законодательство такие скидки запрещает.

Мониторинг рынка проводился в октябре-ноябре 2017 года в ряде регионов России и включал анализ ассортимента торговых объектов современных форматов и традиционной торговли на предмет цены реализации табачных изделий и отклонения цены реализации от максимальной розничной цены.

"Более 95% торговых объектов современных форматов продают табачные изделия по ценам ниже максимальных розничных цен, указанных на пачках", - говорится в релизе по итогам исследования.

В свою очередь количество точек в традиционных форматах торговли, где табачная продукция продается по цене ниже максимальной розничной, превышает 55% от всего числа объектов традиционной торговли и 75% от общего числа павильонов и других торговых объектов, специализирующихся на продаже табачных изделий.

СКОЛЬКО ПРОСЯТ ЗА ПАЧКУ

По оценке InfoLine, у крупнейших российских ритейлеров, работающих в нижнем ценовом сегменте (в первую очередь - дискаунтеры, алкомаркеты, дисконтные гипермаркеты), доля табачной продукции, которая продается по ценам ниже максимальных, доходит до 90%.

Иными словами, отмечает агентство, по цене ниже максимальной розничной продаются почти все виды сигарет, кроме некоторых премиальных марок.

В традиционной рознице (прилавочные магазины, неспециализированные павильоны) доля такой продукции составляет 35-45%. В этом случае речь идет преимущественно о табачных изделиях низкого и среднего ценового сегментов. В специализированных табачных павильонах и точках на рынках показатель находится на уровне 50-55%.

Гендиректор "InfoLine-Аналитика" Михаил Бурмистров оценил среднее отклонение реальной розничной цены от максимальной. "В целом этот показатель находится на уровне 16,5-17%. В отдельных, наиболее агрессивных случаях снижения цены он доходит до 20%", - рассказал РИА Новости Бурмистров. В традиционных форматах отклонение меньше - 13,5%.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Гендиректор "InfoLine-Аналитика" отметил, что возможность продажи табачной продукции по цене ниже максимальной розничной возникла из-за существующего механизма исчисления минимальной розничной цены.

InfoLine также оценила возможные последствия от распространения такой практики. "Снижение совокупной выручки розничной торговли от продаж сигарет по цене ниже максимальной розничной цены в 2017 году увеличится более чем на 55 миллиардов рублей и по итогам года превысит 210 миллиардов рублей", - говорится в релизе.

В частности, 136 миллиардов из этой суммы может приходиться на торговые сети, несетевые магазины современных форматов и некоторые крупные объекты традиционной торговли, которые платят НДС.

В результате выпадающие доходы бюджета от НДС в 2017 году из-за снижения налогооблагаемой базы могут составить около 21 миллиарда рублей. "Будут также иметь место дополнительные потери бюджета, связанные с недополучением налога на прибыль от организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения", - добавляет агентство.

Для сравнения, в 2016 году снижение выручки составляло, по оценке InfoLine, 156,6 миллиарда рублей, в 2015 году - 80,3 миллиарда. Потери бюджета от НДС в прошлом году оценивались в 17,8 миллиарда рублей, в 2015 году - в 8,9 миллиарда рублей.