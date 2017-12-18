Новый статус "Золотого кольца" поспособствует развитию туризма в регионах - депутат

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Законопроект о придании федерального статуса туристическому маршруту "Золотое кольцо" призван создать новые механизмы экономического и административного стимулирования развития туризма в регионах этого маршрута, заявил в понедельник зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

"Цель нашего законопроекта — создать новые механизмы экономического и административного стимулирования развития индустрии туризма в регионах туристического маршрута "Золотое кольцо", — сказал он на заседание рабочей группы подкомитета по туризму комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи по законопроекту о придании федерального статуса туристскому маршруту "Золотое кольцо".

Депутат также уточнил, что по данному законопроекту в 2018 году планируется проведение парламентских слушаний с руководителями фракции в Госдуме с участием экспертов и общественности.

На заседании участники рабочей группы обсудили вопросы увеличения туристических потоков, привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций, а также определили, какие необходимы меры экономической и административной поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма, как контролировать конечную стоимость туристического продукта.

С 2018 года начинается активная работа Ассоциации экономического взаимодействия регионов "Союз развития туризма в РФ". Кривоносов обратил внимание участников на необходимость международного сотрудничества и обмена турпотоками. "В Европе набирает популярность религиозный туризм. Все регионы "Золотого кольца" заинтересованы в обмене турпотоками с европейскими странами для развития религиозного туризма в городах маршрута", - пояснил он.

"Индустрия туризма лежит в плоскости экономических вопросов. Государству и бизнесу необходимо договариваться о ценообразовании турпродуктов", — считает депутат.

Также он добавил, что для индустрии туризма рекомендуется налоговая реформа, которая предусмотрит льготы при условии снижения стоимости туристского продукта участниками рынка, ужесточит наказания за уклонение от уплаты налогов. По мнению парламентария, муниципалитетам просто негде взять средства для развития туристской инфраструктуры. "В качестве эксперимента в законопроекте стоит учесть механизмы для регулировки межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов", - отметил Кривоносов.