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Комитет ГД поддержал право Минфина разъяснять противоречащие ТК ЕАЭС вопросы


МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая предоставляет Минфину России право давать разъяснения по вопросам, касающихся таможенной сферы, в случаях, когда таможенное законодательство РФ противоречить договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Согласно поправке, законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в области таможенного дела, будут применяться в части, не противоречащей этому договору.

В случае же если такие акты не соответствуют положениям договора, то таможенные правоотношения будут регулироваться нормативными правовыми актами Минфина России. Замминистра финансов РФ Илья Трунин пояснил на заседании бюджетного комитета, что это будут приказы Минфина. Данные приказы могут вступать в силу не ранее даты их официального опубликования.

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