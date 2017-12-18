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Регулятор Франции заявил, что Facebook и WhatsApp нарушают закон при обмене данными


Мировая экономика

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) объявила, что обмен данными между социальной сетью Facebook FB и мессенджером WhatsApp нарушает законодательство страны.

"Руководство CNIL решило уведомить компанию WhatsApp о необходимости привести свою деятельность в соответствие с законодательством в течение месяца", - говорится в коммюнике регулятора.

WhatsApp с октября 2014 года принадлежит Facebook, которая заплатила за мессенджер 22 миллиона долларов.

В мае регулятор уже оштрафовал Facebook на 150 тысяч евро за нарушение закона о защите личных данных.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок был продлен. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.

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