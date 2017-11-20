FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АФК "Система" не смогла добиться апелляции на взыскание 136,3 млрд руб в пользу "Башнефти"


Компании

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Апелляционный суд города Челябинска утвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" ROSN 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE. Об этом сообщается из зала суда.

АФК будет оспаривать решение апелляционного суда, заявил официальный представитель корпорации Сергей Копытов. 

Молоток судьиАрбитраж в Челябинске рассмотрит жалобы АФК и "Роснефти" на решение суда Башкирии

"В понедельник восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) подтвердил взыскание. Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", - сказал Копытов.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и потребовавшие полного удовлетворения своих требований истцы.

После рассмотрения апелляций решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Версия для печати

Иск "Роснефти" к АФК "Система"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ