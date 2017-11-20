АФК "Система" не смогла добиться апелляции на взыскание 136,3 млрд руб в пользу "Башнефти"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Апелляционный суд города Челябинска утвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" ROSN 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE. Об этом сообщается из зала суда.
АФК будет оспаривать решение апелляционного суда, заявил официальный представитель корпорации Сергей Копытов.
"В понедельник восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) подтвердил взыскание. Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", - сказал Копытов.
Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.
Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и потребовавшие полного удовлетворения своих требований истцы.
После рассмотрения апелляций решение суда первой инстанции вступило в законную силу.