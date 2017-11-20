АФК "Система" не смогла добиться апелляции на взыскание 136,3 млрд руб в пользу "Башнефти"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Апелляционный суд города Челябинска утвердил взыскание с АФК "Система" по иску "Роснефти" ROSN 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE. Об этом сообщается из зала суда.

АФК будет оспаривать решение апелляционного суда, заявил официальный представитель корпорации Сергей Копытов. Арбитраж в Челябинске рассмотрит жалобы АФК и "Роснефти" на решение суда Башкирии

"В понедельник восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) подтвердил взыскание. Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", - сказал Копытов.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.

Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и потребовавшие полного удовлетворения своих требований истцы.

После рассмотрения апелляций решение суда первой инстанции вступило в законную силу.