Спецпрокурор запросил у Deutsche Bank информацию о транзакциях Флинна

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американские власти, по словам осведомленных источников, обратились к Deutsche Bank AG с просьбой предоставить им информацию о транзакциях, которые могут быть связаны с бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном или структурами, имеющими к нему отношение, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Информация была запрошена в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером. Оно касается предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. В четверг The Wall Street Journal сообщила, что в ходе этого расследования Deutsche Bank получил несколько требований о предоставлении информации, и, как утверждают источники, немецкий кредитор продолжает предоставлять ее властям.

Флинн в декабре признал свою вину: он сказал, что вводил ФБР в заблуждение по поводу российских контактов. Сейчас он сотрудничает со следствием.

Адвокат Флинна отказался от комментариев. Представитель Deutsche Bank сказал, что банк "серьезно относится к своим законодательным обязательствам и продолжает сотрудничать с соответствующими органами по этому вопросу".

Джей Секулоу, представитель команды юристов Трампа, заявил, что "Deutsche Bank не получал требований о предоставлении информации о президенте, его бизнесе или семье".