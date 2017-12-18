Проблемы в работе аэропорта Атланты повлекут отмену еще 300 рейсов в понедельник

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Проблемы в работе крупнейшего в мире аэропорта Атланты повлекут отмену в понедельник еще примерно 300 рейсов, в дополнение к 1,1 тысячи отмененных в воскресенье, сообщает базирующая в Атланте авиакомпания Delta.

Вечером в воскресенье аэропорт Атланты был частично обесточен и перестал принимать рейсы. Пожарные позже сообщили, что аэропорт отменил вообще все рейсы, а пассажиров эвакуировали. Энергетики планируют восстановить электроснабжение аэропорта к полуночи (8.00 мск). По данным Flightradar24, в воскресенье в аэропорту Атланты были отменены более 1,1 тысячи рейсов - 456 (42%) на вылет и 696 (63%) на посадку.

"Рекомендуем проверять статус рейса, поскольку около 300 рейсов будут отменены в понедельник из-за воскресного отключения энергоснабжения в аэропорту Атланты, затронувшей все авиакомпании", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.