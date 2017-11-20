СПРАВКА: Межгосударственные отношения России и Сербии

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич посетит Россию 18-20 декабря.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Сербии.

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Россией и Социалистической республикой Югославией, затем Россией и государственным сообществом Сербии и Черногории). 11 июня 2006 года МИД России признал, что после провозглашения независимости Черногории Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории.

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.

Регулярно проводятся встречи на высшем уровне. 24 мая 2013 года в Сочи президенты Владимир Путин и Томислав Николич подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией.

30 октября 2013 года президент России принял сербского коллегу в Москве. Путин и Николич обсудили актуальные вопросы отношений двух стран.

6-9 февраля 2014 года Николич находился в Сочи, где присутствовал на церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр.

16 октября 2014 года Путин посетил Сербию с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения Белграда от немецко-фашистской оккупации. В рамках рабочего визита Путина в Сербию состоялась беседа главы российского государства с Николичем и главой правительства Сербии Александром Вучичем.

В 2015 году президенты России и Сербии встречались 24 апреля в Ереване на памятных мероприятиях по случаю 100-летия геноцида армян в Османской империи, 8-9 мая в Москве в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в июне в Баку на церемонии открытия первых Европейских игр.

9-10 марта 2016 года Николич посетил Москву с рабочим визитом. На встрече Путина с Николичем главной темой обсуждения стало сотрудничество в политической сфере, а также развитие торгово-экономической и гуманитарной областей. Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

С 12 по14 октября 2016 года Николич был с рабочим визитом в Петербурге, в ходе которого был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также открыто генеральное консульство в Петербурге.

27 марта 2017 года Путин принял в Кремле председателя правительства Сербии Александра Вучича. Обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, в частности наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

3 апреля 2017 года Путин направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю избрания на пост президента Сербии.

22 мая 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем "на полях" саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Обсуждались торгово-экономические связи России и Сербии.

2 июня 2017 года глава МИД России Сергей Лавров и Дачич провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 29 сентября 2017 года в Москве.

19 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась беседа Лаврова с Вучичем.

Укрепляется межпарламентское сотрудничество. 5 июня 2017 года делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Белград. В рамках визита Вячеслав Володин был принят Вучичем.

20-21 ноября Сербию посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, состоялась ее встреча с Вучичем. В рамках визита Матвиенко была вручена премия сербского "Фонда Карич" за укрепление демократии, мира, сотрудничества и дружбы между народами.

Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.

Эффективно функционирует российско-сербский межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По данным торгово-промышленной палаты Сербии, Россия занимает пятое месте в списке основных импортеров сербской продукции, третье место – в списке стран-импортеров сельхозпродукции и также третье – в ряду экспортеров в Сербию.

В 2016 году товарооборот России с Сербией составил 1,657 миллиарда долларов, увеличившись на 1,32% по сравнению с 2015 годом. Экспорт России в Сербию составил 770,2 миллиона долларов, уменьшившись на 9,34%, импорт России из Сербии составил 886,8 миллиона долларов, увеличившись на 12,84%.

В структуре экспорта России в Сербию основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В структуре импорта России из Сербии основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.

По итогам трех кварталов (январь-сентябрь) 2017 года, товарооборот России и Сербии составил 1,487 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт 654,938 миллиона долларов и импорт – 832,673 миллиона долларов.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно.

По данным главы торгового представительства России в Сербии Андрея Хрипунова, накопленные российские инвестиции в сербскую экономику составляют более 3 миллиардов долларов. При этом российский бизнес продолжает проявлять интерес к приобретению новых сербских компаний.

Крупным совместным успехом является проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), основным акционером и инвестором которого выступает "Газпром GAZP нефть". Из некогда убыточного депрессивного предприятия НИС превратилось в регионального лидера в своей отрасли и обеспечивает 14% бюджетных поступлений в Сербии. Из других направлений экономического взаимодействия большое значение в транспортно-инфраструктурной сфере имеет реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ООО "РЖД Интернешнл" в счет одобренного в 2013 году российского экспортного кредита в размере 800 миллионов долларов.

Активно работают в Сербии такие крупные российские компании, как "Силовые машины" SILM, "Лукойл" LKOH, Сбербанк SBER, ВТБ, "Согаз". Есть интерес со стороны "Русгидро", "Интер РАО" IRAO, "Росатома", группы ГАЗ GAZA и других.

Развивается сотрудничество в военно-технической сфере. В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

В сентябре 2015 года был подписан контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-17В-5. В июне 2016 года холдинг "Вертолеты России" выполнил первую поставку вертолетной техники в Сербию, передав министерству обороны этой страны два многоцелевых вертолета Ми-17В-5. В декабре 2017 года президент Сербии Вучич сообщил, что власти республики ведут переговоры о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17.

Важным сегментом сотрудничества являются культурно-гуманитарные контакты. В августе 2014 года в Белграде был открыт восстановленный "Русский некрополь". Под эгидой российских Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы в сербской столице в сентябре 2014 года прошли совместные мемориальные мероприятия к 100-летию начала Первой мировой войны. По линии Минкультуры России в сентябре-ноябре 2014 года проведены Дни российской духовной культуры в Сербии.

В 2015 году Россия была почетным гостем Белградской книжной выставки.

Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации.

Подтверждением глубины и прочности исторических связей России и Сербии стал официальный визит в Сербию патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-16 ноября 2014 года.

Россия всегда входит в пятерку лидирующих стран, граждане которых посещают Сербию. За последние десять лет число туристов из России, посетивших Сербию, выросло в пять раз. Тенденция к увеличению туристического потока сохраняется. В 2016 году Сербию посетило порядка 70 тысяч туристов из России.