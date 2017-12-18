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Проблемы в работе аэропорта Атланты привели к отмене более 1,1 тыс рейсов


Мировая экономика

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Проблемы в работе крупнейшего в мире аэропорта Атланты привели к отмене в воскресенье более 1,1 тысячи рейсов, следует из данных сервиса Flightradar24.

Вечером в воскресенье аэропорт Атланты был частично обесточен и перестал принимать рейсы. Пожарные позже сообщили, что аэропорт отменил вообще все рейсы, а пассажиров эвакуировали. Энергетики планируют восстановить электроснабжение аэропорта к полуночи (8.00 мск).

По данным Flightradar24, в воскресенье в аэропорту Атланты были отменены 456 рейсов (42%) на вылет и 696 (63%) на посадку.

В частности, базирующаяся в Атланте Delta Airlines сообщила об отмене 450 своих рейсов.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.

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