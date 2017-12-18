Энергетики планируют восстановить энергоснабжение аэропорта Атланты к 8.00 мск

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Энергетики Georgia Power сообщили, что рассчитывают восстановить энергоснабжение крупнейшего в мире аэропорта Атланты к полуночи (08.00 мск).

Ранее сообщалось, что самый загруженный в мире аэропорт Атланты частично обесточен и перестал принимать рейсы. Пожарные позже сообщили, что аэропорт отменил вообще все рейсы, а пассажиров эвакуировали.

"Ремонт в процессе, и мы рассчитываем восстановить энергоснабжение аэропорта к полуночи", - сообщает Georgia Power.

По данным компании, предположительно в подземных электрических системах Georgia Power произошел крупный пожар, который затронул также обслуживающие аэропорт Атланты подстанции - в результате система автоматически изолировала участки, на которых оборудование работало некорректно, чтобы минимизировать ущерб. Пожарным удалось быстро потушить огонь, после чего энергетики начали ремонт, пострадавших нет, говорится в сообщении.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.