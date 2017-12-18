Бизнес-сообщество предлагает парламенту легализовать в России лоббизм

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Предприниматели предлагают палатам федерального парламента законодательно урегулировать в России лоббизм, установить правила работы в этой сфере и брать налоги за лоббистскую деятельность. По мысли авторов инициативы, это позволит искоренить коррупцию как механизм принятия решений.

По мнению бизнес-сообщества, это позволит использовать успешный мировой опыт и вывести лоббистскую деятельность из тени, устранив из нее коррупционную составляющую. Письмо спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину направили представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

"Обращаемся к вам как к председателю Совета Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания нормативно-правовой базы, необходимой для урегулирования лоббистской деятельности в России", говорится, в частности, в письме ассоциации на имя спикера СФ за подписью председателя организации Рахмана Янсукова.

Предприниматели отмечают, что сегодня Россия все еще находится в процессе смены общественно-экономической системы. При этом главной движущей силой роста теневой экономики и основным ее механизмом выступает коррупция, которая претендует на роль системообразующего элемента во взаимодействии государства и общества.

ТЕНЕВЫЕ ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ

"Так, по данным международной неправительственной организацией Transparency International, Россия в настоящее время занимает 131-е место из 176 в рейтинге стран по уровню коррупции и находится на данном уровне более 12 лет, что не может не вызывать беспокойство. Таким образом, можно сделать вывод, что текущих мер, предпринимаемых по решению данного вопроса, недостаточно", - считают в ассоциации.

По мнению бизнес-сообщества, процессы взаимодействия представителей органов государственной власти и общества требуют существенного изменения.

"Необходимо кардинально перестроить систему социальных практик, чтобы "вывести из тени" группы влияний и обеспечить прозрачность при принятии экономических решений", - говорится в документе.

Так, по экспертным оценкам, крупные корпорации сейчас содержат целый штат высокооплачиваемых сотрудников, главной задачей которых является продвижение интересов компании в органах государственной власти.

"Очевидно, что лоббистская деятельность в России уже давно сформировалась как устойчивая социальная практика, однако ввиду отсутствия правовых механизмов ее регулирования, она все чаще принимает девиантные, а порой и извращенные формы. Так, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев открыто заявляет, что в современной России происходит "картелизация" экономики", - пишут предприниматели.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

В то же время существует ряд примеров зарубежных стран, где лоббистская деятельность имеет четкую нормативно-правовую основу и приносит ощутимую пользу как государству, так и обществу, пишут предприниматели. Так, в США лоббизм законодательно оформился ещё в 1876 году и был определен как легальный вид деятельности по продвижению различных законопроектов, как на федеральном, так и на местном уровнях. Лоббист в США - бывший или действующий политик, который тратит более 20% своего времени на продвижение интересов той или иной группы давления.

"С момента первого законопроекта регулирование лоббистской деятельности совершенствовалось, и в настоящий момент в США зарегистрировано более 12,5 тысяч лоббистов. Также законодательное закрепление лоббистской деятельность существует во Франции и Германии", - уточняют в ассоциации.

В России отношение к лоббистской деятельности неоднозначное. Несмотря на неоднократные попытки принятия соответствующего законопроекта, до сих пор нет четкого понимания понятия "лоббизма", принципов, механизмов и субъектов лоббистской деятельности. Более того, любые действия по законодательному урегулированию этого вида деятельности наталкиваются на сопротивление "коррупционеров", которым выгодно находиться в тени, говорится в письме.

ПРАВИЛА ИГРЫ

"Именно поэтому мы предлагаем легализовать лоббизм в органах законодательной власти и урегулировать лоббистскую деятельность. Необходимо законодательно закрепить возможность членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы открыто представлять интересы отечественных коммерческих организаций и граждан нашей страны. Важно отметить, что лоббирование интересов иностранных организаций и граждан будет под запретом, а его нарушение должно караться уголовным наказанием", - пишут предприниматели.

Таким образом, бизнесмены предлагают определить лоббизм как "лицензируемый вид деятельности по продвижению законопроектов на разных уровнях государственной власти".

Парламентариям, которые захотят получить лицензию на осуществление такой деятельности, необходимо будет, по мысли авторов писем, раскрывать сведения о полученных доходах и платить с них налоги. "Лоббисты обязаны будут открыто заявлять о законопроектах, которые они продвигают, и не будут иметь права участвовать в голосовании по их принятию", - подчеркивают предприниматели.

В бизнес-сообществе отмечают, что в основе лоббистской деятельности лежит глубокий стратегический анализ, призванный способствовать принятию общественно полезных, долгосрочных решений.

"Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей лоббистскую деятельность, позволит искоренить коррупцию как недейственный механизм принятия решений, повысить конкурентоспособность отечественной экономики", - уверены в ассоциации. Сами предприниматели заявили о готовности подключиться к этой работе.