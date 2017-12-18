Мэй: Британия хочет сохранить доступ к рынкам ЕС на переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 18 дек - ПРАЙМ. Великобритания предложит ЕС сохранить нынешний режим доступа к рынкам на время переходного периода после Brexit и до заключения соглашений, которые бы определили будущие отношения Соединенного Королевства со странами Европы, говорится в полученном РИА Новости тексте выступления британского премьера Терезы Мэй перед членами палаты общин парламента страны.

В понедельник Мэй выступит в парламенте и расскажет о результатах саммита ЕС, состоявшегося 15 декабря. На саммите страны-члены ЕС приняли решение о переходе ко второй стадии переговоров с Британией по Brexit.

"Мы предложили бы сохранить наш доступ к рынкам на действующем уровне, пока мы готовим и реализуем новый процесс и новые схемы, которые бы закрепили наше будущее партнерство. Во время этого периода мы намерены регистрировать всех, кто впервые приезжает из ЕС (в Британию), так как готовим к внедрению нашу новую миграционную систему. Мы будем готовить нашу новую независимую торговую политику, обсуждать ее на переговорах, и, где возможно, подписывать торговые соглашения с третьими странами. Эти соглашения вступят в силу после завершения переходного периода", - говорится в речи Мэй.

Премьер считает, что достигнутые на саммите ЕС договоренности "соответствуют как интересам Британии, так и интересам ЕС", а договоренности о переходном периоде "дадут чувство определенности работодателям и людям, которые хотят мягкого Brexit".

Однако премьер подтверждает, что Британия после окончания переходного периода выйдет с единого рынка ЕС и из европейского таможенного союза.