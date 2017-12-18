СМИ: Аэропорт Атланты был обесточен из-за повреждения ЛЭП при ремонте

МОСКВА, 18 дек ПРАЙМ. Самый загруженный в мире аэропорт Атланты был частично обесточен из-за повреждения линии электропередачи в ходе строительных работ, сообщает телеканал Fox News. Сам аэропорт эти данные не подтверждает.

По данным телеканала, строители повредили линию электропередач, что привело к обесточиванию аэропорта.

"Это не подтверждено. Мы вместе с энергетиками пытаемся найти и устранить причину как можно скорее", - сообщает в свою очередь воздушная гавань в Twitter, комментируя эти сообщения о причинах инцидента.

На сайте аэропорта сообщается, что с 15 декабря по 22 декабря проводятся работы по ремонту системы Wi-Fi.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.