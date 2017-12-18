Российские компании АПК представят свои проекты Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 18 дек /ПРАЙМ/. Российские компании агропромышленного комплекса представят свои проекты и продукцию в рамках деловой миссии в Саудовскую Аравию в понедельник.

В рамках пленарного заседания представители бизнеса, Минсельхоза РФ, Российского экспортного центра и Российского фонда прямых инвестиций обсудят вопросы продовольственной безопасности королевства, а также вызовы и возможности России на этом рынке, затронут тему развития регионального агрологистического хаба в Саудовской Аравии, увеличения поставок халяльной продукции.

Кроме того, в рамках деловой миссии пройдет презентация инвестиционного потенциала российских регионов, состоятся B2B встречи с ключевыми импортерами продовольствия.

В составе бизнес-миссии примут участие почти два десятка российских компаний, среди которых "Белая птица", "Торговый дом "РИФ", "Объединенные кондитеры", "Заречное", "Балтика" и "Вологодский Иван-чай".

Саудовская Аравия не входит в перечень крупнейших торговых партнеров России, однако является ключевым игроком в регионе. В королевство Россия экспортирует ячмень, подсолнечное масло, сушеный нут и горох.

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, Саудовская Аравия занимает четвертое место в топ получателей российского зерна. По состоянию на 16 октября, экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки в королевство в 2017/2018 сельхозгоду составили 854 тысячи тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ячменя в импорте страны за указанный период составила 99,7% (851 тысячу тонн).

В начале ноября Саудовская Аравия открыла рынок для поставок российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов. В рамках межправительственной комиссии, заседание которой состоялось 2 ноября в Эр-Рияде, страны договорились о направлении в Россию технической группы королевства для рассмотрения возможности импорта живых животных в Саудовскую Аравию.

Кроме того, Россельхознадзор и агентство по пищевой продукции и ветпрепаратам Саудовской Аравии (SFDA) подписали ветеринарно-санитарные сертификаты на российскую продукцию животного происхождения (говядину, козлятину, баранину, мясо птицы и субпродукты из них, а также пищевое яйцо), санитарные и технические требования к этой продукции для ее импорта в Саудовскую Аравию.

По словам главы Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией (РОСА) Андрея Тарасова, нехватка пресной воды, пахотных земель и засушливый климат побудили руководство королевства отказаться от возделывания влаголюбивых культур внутри страны и прибегнуть к использованию сельскохозяйственных угодий в зарубежных странах с благоприятными для сельского хозяйства условиями.

Согласно объявленной Программе продовольственной безопасности, Эр-Рияд готов инвестировать в развитие агрофирм в зарубежных странах путем создания совместных предприятий, аренды или покупки сельхозземель. "Россия располагает одними из самых больших в мире площадей пахотных земель, которые к тому же могут быть значительно расширены, а также агрофирмами, готовыми к сотрудничеству с саудовскими аграриями", - полагает Тарасов.

В 2003 году правительство Саудовской Аравии ликвидировало производство кормового ячменя на собственной территории, а в ближайшие годы планирует радикально сократить производство и других культур, выращиваемых на корм животным. У России в этой области большой опыт, технологии производства кормов и доступ к обширной ресурсной базе, полагает эксперт.