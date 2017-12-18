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Министр экономики Японии и Трутнев обсудят во Владивостоке стагнацию экономических связей


ВЛАДИВОСТОК, 18 дек /ПРАЙМ/. Японский министр экономики Хиросигэ Сэко посетит Владивосток, где обсудит с президентским полпредом на Дальнем Востоке вице-премьером Юрием Трутневым причины стагнации торгово-экономического сотрудничества в регионе. Встреча пройдет в рамках Дня японского инвестора.

На мероприятие также приглашены представители японских компаний.

Стороны планируют обсудить во Владивостоке реализацию в макрорегионе проектов в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и жилищного строительства.

Ранее замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков заявил, что доля вложений японских инвесторов на российском Дальнем Востоке сегодня очень мала. По его словам, в течение всего 2017 года торговля с Японией на Дальнем Востоке снижалась, в конце года показатели выровнялись, но роста нет.

По данным министерства, проекты с Японией на Дальнем Востоке есть только небольшие: работают высокотехнологичные теплицы, есть японские инвесторы в сфере лесопромышленного комплекса. При этом, по данным Крутикова, за год с Японией заключено всего шесть новых проектов на 100 миллионов долларов. С Китаем за тот же период были заключены проекты на сумму более 4 миллиардов долларов, а с Южной Кореей – почти на 500 миллионов долларов.

В Дне японского инвестора также примут участие представители Минвостокразвития, главы дальневосточных регионов, руководители институтов развития российского Дальнего Востока.

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