Медведев проведет заседание по улучшению качества жизни с помощью ИТ-технологий

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 18 декабря в Горках проведет заседание по использованию информационных технологий (ИТ) для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"18 декабря Д.А. Медведев проведет заседание правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники заседания утвердят планы мероприятий по направлениям программы "Цифровая экономика Российской Федерации": "Нормативное регулирование", "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и "Информационная безопасность".

Как сообщается, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Сергей Приходько и Аркадий Дворкович, помощники президента Андрей Белоусов и Игорь Щеголев. Также на заседании будут присутствовать министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр образования и науки Ольга Васильева, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Валентина Скворцова, министр финансов Антон Силуанов, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, представители органов исполнительной власти, руководители госкорпораций и компаний.