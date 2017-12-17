Прибывающие в аэропорт Атланты международные рейсы перенаправляют в другие аэропорты

МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Международные рейсы, направляющиеся в обесточенный аэропорт Атланты, перенаправляют в другие воздушные гавани, сообщает Служба таможенного и пограничного контроля США.

Ранее сообщалось, что самый загруженный в мире аэропорт Атланты частично обесточен и перестал принимать рейсы.

"Из-за отключения электричества международные рейсы, прибывающие в аэропорт Атланты, продолжают перенаправлять. Это означает, что перенаправленные международные рейсы приземлятся в других аэропортах", - сообщает служба в Twitter.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.