Самый загруженный в мире аэропорт Атланты частично обесточен, перестал принимать рейсы

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 17 дек /ПРАЙМ/. Самый загруженный в мире аэропорт Атланты перестал принимать рейсы из-за отключения электричества, сообщает воздушная гавань в Twitter.

"Крупное отключение электричества повлияло на работу нескольких частей аэропорта", - говорится в сообщении.

В этой связи федеральные авиационные власти запретили сажать в Атланте рейсы.

"Федеральное управление гражданской авиации выпустило запрет на взлет для рейсов в Атланту из-за отключения электричества. Это означает, что рейсы в Атланту остаются в аэропортах отправления", - говорится в Twitter аэропорта.

Местная энергетическая корпорация Georgia Power сообщила в Twitter, что бригады специалистов работают вместе со служащими аэропорта, чтобы как можно скорее выяснить причину неисправности.

Авиакомпания Delta Airlines, базирующаяся в Атланте, уже сообщила, что в курсе инцидента. По ее данным, ожидаются задержки рейсов, и пассажирам нужно следить за временем отправления.

Международный аэропорт Атланты в штате Джорджия является самым загруженным в мире, по итогам 2016 года пассажиропоток здесь составил 104 миллиона человек.