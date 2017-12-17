Белоруссия первой из стран СНГ начинает поставку говядины в Китай

МИНСК, 17 дек /ПРАЙМ/. Белоруссия первой из стран СНГ получила право реализовывать на рынке Китая говядину, готовится первая поставка в размере 26 тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц.

"Мы можем отправлять говядину уже сегодня, с декабря, с момента подписания документа (договоренностей - ред.) мы имеем право поставлять (продукцию - ред.)", - сказал Заяц в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье, комментируя итоги визита белорусской делегации в Китай.

По его словам, "первый контейнер (в КНР - ред.) с 26 тоннами пойдет с (предприятий - ред.) "Велес-Мит" и "Могилевского мясокомбината". "Это пробная партия, а на будущий год речь идет уже о тысячах тонн. И это будут не только эти мясокомбинаты, мы будем дальше продолжать аккредитацию (для поставок в Китай - ред.) остальных мясокомбинатов", - сказал министр.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что Белоруссия стала 13-й страной, получившей право поставлять говядину на китайской рынок, и первой среди стран СНГ.

Он также сообщил о достижении договоренности о поставках мяса птицы. Заяц уточнил, что первые партии продукции планируется поставить в январе в Гонконг. В первой половине будущего года планируется добиться разрешений на поставку мяса птицы в Китай для пяти ведущих предприятий этой отрасли Белоруссии, отметил он.

В целом Заяц сообщил, что во время визита в Китай были подписаны контракты с ведущими белорусскими предприятиями на поставку в 2018 году сельхозпродукции на этот рынок на общую сумму 114 миллионов долларов.

Он рассказал о планах увеличения поставок белорусского крахмала в Китай. Так, за десять месяцев этого года поставлено более 1,2 тысячи тонн этой продукции, а на будущий год подписаны договоренности на поставку более 2 тысяч тонн.

Кроме того, Минск намерен наращивать поставки молочной продукции в Китай. "Мы предложили дополнительно 14 молочных предприятий для поставок продукции в 2018 году", - сказал Заяц.

Он добавил, что Белоруссия планирует создать с одной из китайских компаний совместное предприятие по продвижению белорусской продукции в Китае.

Кроме того, рассказал министр, представители китайской компании Drex Food Group на будущей неделе приезжают в Белоруссию для подписания инвестиционного договора о вложении 250 миллионов долларов в строительство молочных комплексов на территории Витебской области.

Стороны планируют развивать молочное скотоводство, перерабатывать получаемое молоко на одном из белорусских предприятий с целью поставок готовой продукции в Китай.