Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился с Раулем Кастро на Кубе

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин встретился с кубинским лидером Раулем Кастро и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает радиостанция Radio Havana.

По данным радиостанции, на встрече также присутствовал посол РФ на Кубе Михаил Камынин и министр экономики и планирования латиноамериканской страны Рикардо Кабрисас.

До этого Сечин и Кабрисиас провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" планирует развивать сотрудничество с Кубой в части расширения объема поставок, добычи и модернизации НПЗ Cienfuego.