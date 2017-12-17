Повреждение на магистральной линии в Крыму устранено

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Повреждение на магистральной оптоволоконной линии на востоке Крыма устранено, перебоев с мобильным интернетом нет, сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

Ранее сообщалось о проблемах с мобильным интернетом у компании "К-Телекома" (работает под брендом WinMobile) из-за аварии на оптоволоконной линии.

"Авария устранена. Сейчас мобильный интернет работает", - сказал РИА Новости Яковлев.

По его словам, повреждение линии не связано со строительством трассы "Тавриды", как предполагалось ранее.