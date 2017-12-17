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Международный аэропорт Тель-Авива возобновил работу после забастовки


МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Главные воздушные ворота Израиля международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве возобновил работу после четырехчасовой забастовки, объявленной в знак солидарности с тысячами увольняемых работников фармацевтического гиганта Teva Pharmaceutical, свидетельствуют данные информационного табло.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical обнародовала ранее двухлетний план реструктуризации, который предполагает увольнение более четверти персонала - порядка 14 тысяч человек по всему миру. По данным местных СМИ, применительно к Израилю речь идет о сокращении примерно трех из шести тысяч рабочих мест.

После этого Всеизраильское объединение профсоюзов "Гистадрут" объявило, что в воскресенье проведет массовую забастовку продолжительностью в несколько часов, чтобы выразить солидарность с тысячами увольняемых работников фармацевтического гиганта. В стачке принял участие также международный аэропорт Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона.

Данные электронного табло на сайте аэропорта свидетельствуют об открытии регистрации на рейсы, прибывающие суда успешно совершают посадку в воздушной гавани.

По информации газеты "Маарив", в результате забастовки могли пострадать сотни израильских и иностранных путешественников. 

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