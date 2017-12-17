Авария на магистральной линии привела к перебоям с интернетом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Перебои с мобильным интернетом возникли в Крыму из-за повреждения магистральной оптоволоконной линии, сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

Авария произошла на востоке Крыма.

"Произошло повреждение магистрального кабеля оптоволоконной линии. Повреждение пока не локализовано. Предварительно до 18.00 авария будет устранена. Кто именно допустил порыв линии, пока информации нет. Она будет озвучена позднее", - сказал Яковлев РИА Новости.

По его словам, проблемы с мобильным интернетом возникли у роуминговых абонентов компании "К-Телекома" (работает под брендом WinMobile).

"Мы советуем всем переключиться на другого оператора - "Волна-мобайл" (код сети 250-60). Их линия резервная не повреждена", - сказал замминистра.