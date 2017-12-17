Миллионер начал раздавать состояние, поняв, что у него слишком много денег​

​МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Неизвестный миллионер, заработавший на биткоинах состояние, решил пожертвовать значительную его часть благотворительным организациям. Об этом сообщает портал Gizmondo, передает РИА Новости.

Для пожертвований он основал специальный фонд Pineapple Fund. Цель проекта — раздать 86 миллионов долларов, полученных в результате роста курса криптовалюты, на благотворительность.

Gizmondo приводит слова самого миллионера-анонима.

"Когда-то на заре биткоина я увидел перспективу в децентрализованных деньгах и решил начать майнить/покупать/продавать магические интернет-токены. Спустя годы я получил от биткоинов прибыль, превосходящую все мои ожидания, и у меня стало гораздо больше средств, чем я могу потратить. Что вы делаете, когда у вас больше денег, чем вы можете потратить? Я отдаю большую часть на благотворительность", — заявил он.

Основатель Pineapple Fund утверждает, что сохраняет анонимность, потому что фонд создавался не ради публичности. Подать заявку на пожертвование может любое благотворительное учреждение, но предпочтение будет отдаваться зарегистрированным некоммерческим организациям. Помощью частным лицам фонд не занимается.

По данным сайта Pineapple Fund, миллионер уже помог восьми различным организациям на общую сумму около шести с половиной миллионов долларов. Среди некоммерческих организаций, получивших пожертвования от фонда, фигурируют такие, как The Water Project (занимается поставками питьевой воды в места, где с ней возникают перебои), Watsi (занимается проблемами доступа к системе здравоохранения), BitGive (улучшает здравоохранение и окружающую среду во всем мире с помощью биткоинов и технологии блокчейна).