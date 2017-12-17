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Премьер Израиля созовет команду министров для урегулирования кризиса вокруг компании Teva


МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет команду министров и встретится с генеральным директором израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical для разрешения кризиса вокруг увольнений сотрудников в рамках плана по реструктуризации.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical обнародовала ранее двухлетний план реструктуризации, который предполагает увольнение более четверти персонала - порядка 14 тысяч человек по всему миру. По данным местных СМИ, применительно к Израилю речь идет о сокращении примерно трех из шести тысяч рабочих мест.

"На этой неделе я вместе с министром финансов и министром экономики встречусь с генеральным директором Teva", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства. Трансляция велась на Facebook FB канцелярии премьера. Нетаньяху добавил, что на прошлой неделе он уже разговаривал с гендиректором Teva.

"На прошлой неделе я с ним поговорил и сказал, что нашей главной задачей является минимизировать ущерб сотрудников. Это первое. Второе - предотвратить закрытие завода и предприятий в Иерусалиме. И третье - сделать так, чтобы Teva осталась в Израиле. Здесь тысячи сотрудников, она была создана как израильская компания, и мы хотим, чтобы она таковой осталась. Мы воспользуемся разными доступными нам средствами, которые помогут выполнить эти задачи", - заключил Нетаньяху.

По данным Израильской корпорации телерадиовещания, утром в воскресенье канцелярия премьер-министра сообщила, что Нетаньяху распорядился создать команду министров для работы над кризисом вокруг Teva.

В состав команды войдут сам премьер, министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац, министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, а также министр экономики Эли Коган. В работе команды также может принять участие министр финансов Моше Кахлон.

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