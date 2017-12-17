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Вариант "Крымский мост" поддержали 64% голосовавших за название для моста в Крым


СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Вариант названия "Крымский мост" для транспортного перехода через Керченский пролив поддержали 64% проголосовавших, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Голосование проводилось с 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/, было вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост воссоединения.

"Завершилось онлайн-голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант "Крымский мост". "Крымский мост" станет официальным названием транспортного перехода через Керченский пролив и появится на топографических картах и дорожных информационных указателях", - говорится в сообщении.

При этом 24% пользователей проголосовали за вариант "Керченский мост", 6% - за "Мост Воссоединения".

В течение месяца в голосовании приняли участие около 380 тысяч пользователей. Активнее всех голосовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Крым и Краснодарского края.

Крымский мост выбрали из 12 вариантов названий моста. Те, что набирали 100 голосов, выводились отдельным пунктом на сайте и добавлялись в строку для голосования. Среди них – Таврический, Российский, Мост Свободы, Мост Единства, Мост Надежды и другие. 

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