Глава МИД Великобритании заявил, что нет доказательств влияния Москвы на итоги референдума о Brexit

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Глава британского МИД Борис Джонсон в интервью газете Sunday Times признал, что нет доказательств влияния России на итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, передает РИА Новости.

В ноябре сообщалось о начале расследования источников финансирования кампании по Brexit. Владельцы популярных соцсетей получили запросы о соответствующей информации. Компания Twitter сообщила об обнаружении нового, вероятно, связанного с РФ аккаунта, потратившего на публикацию шести рекламных сегментов во время голосования по Brexit в 2016 году, чуть больше 1 тысячи долларов. Компания Facebook заявила, что российские структуры потратили на касающуюся британских пользователей в ходе голосования рекламу чуть меньше доллара.

По словам британского министра, он "не видел свидетельств" подобного влияния.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".