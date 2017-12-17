Тереза Мэй продолжит на втором этапе добиваться лучшей сделки по Brexit

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила успех в переговорах с ЕС по выходу страны из Евросоюза и заявила, что на следующем этапе продолжит добиваться "лучшей и амбициозной" сделки.

"Наперекор тем, кто хочет переговорить Британию, мы обеспечиваем заключение лучшей и амбициозной сделки по Brexit для всей Великобритании. Сегодня я хочу сказать одно: мы не отступимся от этого фундаментального долга — исполнения демократической воли народа страны", — говорится в статье премьера, опубликованной в воскресном номере газеты Telegraph.

По ее словам, в последние десять дней в ходе переговоров с ЕС "наступил переломный момент". "После того, как в прошлую пятницу в Брюсселе мы заключили определенные соглашения, Европарламент и Евросовет подтвердили, что мы достигли существенного прогресса и можем двигаться к следующему этапу", - отметила она.

После проведения референдума в Великобритании, на котором было принято решение о Brexit, летом этого года начался первый этап переговоров об условиях выхода страны из ЕС. Их главными темами стали права граждан «разводящихся» регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Лондона перед ЕС. Пока по этим проблемам не было достаточного прогресса, ЕС не хотел переходить ко второму этапу переговоров.