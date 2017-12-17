Улюкаев рассказал о своем пребывании в СИЗО

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный 15 декабря к 8 годам колонии строгого режима, поделился впечатлениями о своем пребывании в СИЗО.

"Сыт по горло общением. Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

По его словам, дома было иначе, т.к. с ним была семья. "Но это совсем другое. А если сейчас кто-то будет громко смотреть телевизор, пытаться вести беседы со мной — мне это не нужно. Надо подумать обо всем", - отметил Улюкаев.

Рассказывая о том, как его кормили, экс-министр сообщил, что на завтрак была каша-сечка. "Я все съел. И без передач и посылок смогут прожить сколько угодно. Здесь все хорошо, чисто, светло. Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное", - поделился он.

"Все терпимо. Не понимаю только, зачем надевать наручники, зачем это "руки за спину, лицом к стене"? Люди же разные, надо к ним дифференцированно подходить. Вряд ли можно подумать, что я бы набросился на кого-то. А эти требования умаляют человеческое достоинство. Я вот по привычке сверяю время, смотрю на часы, которых нет. Почему запрещены в СИЗО часы? Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет времени?" - поделился впечатлениями бывший глава МЭР.

Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Как рассказала РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, "сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности, и он будет много писать". "И стихи, и просто записи. А еще будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно", — отметила Меркачева.

Сейчас Улюкаев на карантине (длится до 10 дней), поэтому находится в камере один. Однако потом к нему должны кого-то подселить, или же его самого перевести в другую камеру, где уже есть люди. При этом закон разрешает оставаться на одиночном содержании заключенным, если есть опасность для их жизни или это положено по медицинским показаниям.