Трамп проводит совещания с министрами накануне готовящейся реформы налогообложения

ВАШИНГТОН, 17 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп, который проводит выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, активно встречается с министрами накануне готовящейся реформы налогообложения, сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, собеседниками Трампа на выходных будут вице-президент Майк Пенс, министр финансов Стивен Мнучин, директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Также в списке посетителей Трампа министр сельского хозяйства Сонни Пердью, министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин и министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон.

Администрация Трампа периодически пикируется с журналистами на тему того, как президент проводит выходные. Журналисты предполагают, что выходные Трамп проводит в основном за игрой в гольф, а Белый дом заявляет, что глава государства по выходным обычно активно работает. В субботу Трамп улетел на выходные в Кэмп-Дэвид, но пресс-пул с собой не взял.

Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.

Также Трамп намерен в понедельник объявить о разработанной новой стратегии национальной безопасности.