Трамп: Налоговая реформа ускорит рост экономики и вернет деньги из-за границы

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что налоговая реформа, которая вышла на "финишную прямую" в конгрессе, ускорит экономический рост и вернет в экономику средства компаний, размещенные за рубежом.

"Четыре триллиона долларов вернутся в страну - это деньги, которые застряли за рубежом на протяжении многих лет", - заявил Трамп журналистам президентского пула.

"Экономика уже достигла (роста) в 3%. Никто не думал, что будет что-то близкое к этому. Я думаю, мы можем в конечном счете подняться до 4, 5, даже 6% (экономического роста). Каждый процентный пункт - это 2,5 триллиона долларов. Мы вернулись в игру и скоро станем по-настоящему лучшими", - заявил Трамп.

Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.