FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Трамп: Налоговая реформа ускорит рост экономики и вернет деньги из-за границы


Мировая экономика
  • #Президент США Дональд Трамп
    © AFP, Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что налоговая реформа, которая вышла на "финишную прямую" в конгрессе, ускорит экономический рост и вернет в экономику средства компаний, размещенные за рубежом.

"Четыре триллиона долларов вернутся в страну - это деньги, которые застряли за рубежом на протяжении многих лет", - заявил Трамп журналистам президентского пула.

"Экономика уже достигла (роста) в 3%. Никто не думал, что будет что-то близкое к этому. Я думаю, мы можем в конечном счете подняться до 4, 5, даже 6% (экономического роста). Каждый процентный пункт - это 2,5 триллиона долларов. Мы вернулись в игру и скоро станем по-настоящему лучшими", - заявил Трамп.

Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.

Версия для печати

Трамп у власти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ