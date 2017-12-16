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Биткоин превысил отметку $19 тысяч


Мировая экономика

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс биткоина превысил отметку в 19 тысяч долларов, по данным портала CoinMarketCap.

Как следует из данных портала CoinMarketCap, по состоянию на 19.14 мск биткоин подорожал до 19,06 тысячи долларов.

По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 316,5 миллиарда долларов.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж. Coindesk - медиа-ресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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