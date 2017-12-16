АКОРТ, АКИТ и "Опора России" поддерживают оптимизацию порядка применения ККТ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли (АКОРТ и АКИТ), а также организация малого и среднего бизнеса "Опора России" поддерживают законопроект по оптимизации нового порядка применения контрольно-кассовой техники, обеспечивающего передачу фискальных данных в режиме онлайн, при осуществлении отдельных видов деятельности.

Соответствующий законопроект, предусматривающий освобождение отдельных категорий предпринимателей от обязательного применения новой контрольно-кассовой техники (ККТ) и другие меры, будет внесен в Госдуму 18 декабря, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Андрей Макаров. Среди других авторов этой законодательной инициативы - депутаты Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник и Александр Ремезков.

"Мы поддерживаем общую направленность законопроекта на упрощение для отдельных категорий предпринимателей применение ККТ", - сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора "Опоры России" Иван Ефременков. При этом он обратил внимание, что для вендинга предлагается внести значительные поправки, установить печатающее устройство вне корпуса ККТ, ряд других поправок, в отдельных случаях освободить вендинговые аппараты от контрольно-кассовой техники.

"Для нас тема вендинга достаточно принципиальна, потому что сейчас вендинг по действующему законодательству должен перейти на применение ККТ с 1 июля 2018 года. И мы видим трудности, с которыми сталкивается вендинговая отрасль, и надеемся, что, с одной стороны, часть проблем будет снята законопроектом, а с другой, будет предусмотрен достаточный период для адаптации под установленные требования, например год", - сказал представитель бизнес-объединения.

"Мы поддерживаем законопроект, поскольку он направлен на укрепление позиции добросовестных игроков на рынке, и интернет-торговли в частности", - заявил РИА Новости исполнительный директор АКИТ Артем Соколов, отметив два принципиальных для ассоциации момента. Во-первых, государство, наконец, будет единым образом подходить к фискализации всех безналичных платежей.

"Сейчас существует легальная возможность не печатать чеки при покупке товаров в интернете, совершая оплату посредством банковского поручения. И развелось большое количество интернет-сервисов, которые специально предлагают сделать так, чтобы платеж переводился в безналичный формат и дальше шел в формате В2В (business to business), и при этом чек не возникал. На этот сервис переходит достаточно большое количество магазинов. На наш взгляд, подход должен быть един - чек должен возникать в любом случае, независимо от того, каким образом деньги принимаются", - пояснил представитель АКИТ.

Он также напомнил, что в платежных поручениях не указываются контактные данные потребителя.

"Там нет полей, чтобы указать email или номер мобильного телефона, а у нас есть обязанность этот чек отправить. Поэтому в законопроекте предусмотрена схема, по которой мы сможем работать и исполнять законодательство: если знаем данные, то отправляем чек, а если данные не знаем, то в таком случае бумажный чек отправляем в посылке с товаром, либо предоставляем такой чек при первом взаимодействии с покупателем", - сказал Соколов.

"Хотелось бы адресовать отдельную просьбу к банковской системе и Центральному банку РФ, чтобы по возможности предусмотреть эти дополнительные поля в платежном поручении. Это позволит фискализировать соответствующие операции, отправляя чеки клиенту, то есть не печатать бумажки и отправлять с товарами, а отправлять чек как при онлайн-оплатах", - пояснил он.

Во-вторых, важна и полезна рынку возможность использования вместо существующих счетов-фактур B2B-чеков, считает Соколов.

"Если бы документы, которые сейчас при B2B сделках используются, а это договоры, счета-фактуры, акты, заменить B2B-чеком с дополнительными реквизитами, то это действительно будет очень хорошее упрощение. И здесь уже есть задел в законопроекте. Мы бы хотели, чтобы это было опционально, то есть тем, кто хочет использовать такое право, оно предоставлялось", - резюмировал Соколов.

"Закон о ККТ - это один из немногих законов, которые затрагивают торговлю в целом, но который продолжает совершенствоваться в таком мягком варианте, когда государство прислушивается к бизнесу и находит с ним компромиссы. То есть это не жесткое модерирование, пойдете туда, куда скажут, а именно рассмотрение всех проблем, которые могут возникнуть у бизнеса, и это радует", - заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.

Он напомнил, что бизнес "потратился" на новые кассовые аппараты, а у крупнейших федеральных сетей были затраты по доработке своих внутренних учетных систем. "И, естественно, мы ждем отдачи от этого закона, но вот сам процесс законотворчества, принятие, внедрение, реализация вызывает оптимизм", - добавил Ионкин.