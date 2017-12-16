В Госдуме предлагают освободить ряд предпринимателей от применения онлайн-касс

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Законопроект об освобождении отдельных категорий предпринимателей от обязательного применения новой контрольно-кассовой техники (ККТ) будет внесен в Госдуму 18 декабря, сообщил РИА Новости один из его авторов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Среди других авторов этой законодательной инициативы он назвал своих коллег по комитету Глеба Хора, Леонида Симановского, Владислава Резника и Александра Ремезкова. Депутат при этом отметил, что законопроект направлен на оптимизацию нового порядка применения ККТ, предполагающего передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме онлайн, при осуществлении отдельных видов деятельности и подготовлен в рамках продолжающейся в бюджетном комитете работы по настройке налоговой системы.

"Эту инициативу поддерживают бизнес-объединения "Опора России" и "Деловая Россия", Ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли, ФНС России, представители, которых принимали непосредственное участие в разработке законопроекта", - заявил Макаров.

По его словам, подготовка документа велась примерно полгода, а в пятницу на завершающем совещании с участием представителей ФНС и бизнеса было единогласно принято решение о необходимости внесения законопроекта в Госдуму.

Замруководителя ФНС России Даниил Егоров подтвердил РИА Новости, что данный пакет поправок согласован с налоговой службой и бизнесом. "Поэтому надеемся, что с поддержкой бизнес-сообщества эти нормы должны пройти без особых проблем", - добавил он.

Документ освобождает от обязательного применения онлайн-касс при оказании услуг по перевозке пассажиров с использованием турникетов (метрополитен, автобусы), при осуществлении расчетов на бортах воздушных судов, а также при реализации товаров через механические, то есть не подключенные к электропитанию, торговые автоматы.

"На практике выяснилось, что, например, в поездах у нас обходятся без кассовых аппаратов, а на борту самолетов необходимо применять ККТ, хотя онлайн-передачи там все равно нет", - заметил глава бюджетного комитета.

Аналогичные поправки предлагаются для вендинговой отрасли. Так, организациям и индивидуальным предпринимателям при реализации товара через торговый автомат предоставляется право не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Таким хозяйствующим субъектам также предоставляется возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории военных объектов, буду вправе применять ККТ без функции передачи в режиме онлайн сведений о расчетах в налоговые органы.

Кроме того, уточняется термин "расчеты", что устранит неопределенность в отношении обязанности применения ККТ в зависимости от способа оплаты. Также предусматривается освобождение пользователей от выдачи кассовых чеков при погашении авансов за оказанные услуги.

"Данные изменения позволят существенно улучшить закон о применении ККТ, упростив для отдельных категорий предпринимателей использование контрольных касс, а ряд из них, освободив от этой обязанностей. Надеюсь, что первое чтение законопроекта состоится в двадцатых числах января, а второе и третье чтение пройдет в феврале 2018 года. Пока предполагается, что законопроект может вступить в силу с 1 июля 2018 года", - сказал Макаров.