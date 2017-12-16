Глава МИД Украины анонсировал новые санкции против России

КИЕВ, 16 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал новые ограничительные меры в отношении России. Как отметил украинский дипломат, "серьезная порция" санкций будет введена в феврале 2018 года.

Между тем Климкин не уточнил, кто введет эти ограничительные меры и на чем основывается его информация.

"Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов. Мы сейчас говорим о том, каким образом построить систему такого давления", — сказал Климкин.

Однако другие подробности о возможных ограничительных мерах он не привел.

Ранее Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России еще на полгода. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Действие нынешних ограничительных мер истекает в начале 2018 года.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — отметил политик.

Данное решение поддержал украинский президент Петр Порошенко. По его мнению, это является "важным политическим решением за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию".