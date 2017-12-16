Британия внесла $50 млн в спецфонд проектов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Правительство Великобритании внесло 50 миллионов долларов в специальный фонд подготовки проектов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который направлен на поддержку развивающихся стран-членов банка в подготовке высококачественных проектов, говорится в сообщении банка.

Соответствующее соглашение в субботу подписали президент АБИИ Цзинь Лицюнь и министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.

"Я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность правительству Великобритании за поддержку АБИИ. Эти дополнительные ресурсы помогут нашим странам-членам банка с низким доходом подготавливать проекты, которые будут соответствовать стандартам АБИИ", - заявил Цзинь Лицюнь.

Хаммонд в свою очередь отметил, что Великобритания твёрдо поддерживает крайне важную миссию АБИИ по решению проблемы инфраструктуры в Азии.

"Для меня большая часть подтвердить наш вклад в 50 миллионов долларов в специальный фонд АБИИ, который помогает странам с низким доходом, которые в самой большой степени нуждаются в нашей поддержке в подготовке проработанных проектов с помощью которых они могут получить доступ к финансированию от банка", - заявил министр финансов Великобритании, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Специальный фонд подготовки проектов АБИИ был создан в июне 2016 года. Китай и Южная Корея внесли в него 50 миллионов долларов и 8 миллионов долларов соответственно. Фонд открыт для пополнения.