Южная Корея подозревает КНДР в причастности к кибератакам на биржу криптовалют

ТОКИО, 16 дек - ПРАЙМ. Южнокорейская разведка заявила, что получила доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тысяч пользователей самой популярной в стране биржи криптовалют Bithumb.

Как сообщили агентству Ренхап источники в Национальном разведывательном агентстве, специалисты подтвердили, что злоумышленники использовали тот же вредоносный код, что и известная хакерская группировка Lazarus, которой приписывают организацию в 2014 году одной из самых крупных корпоративных утечек из кинокомпании Sony Pictures Entertainment.

Кроме этого, использование аналогичного программного кода было замечено и при краже криптовалюты с другой площадки - Coinis - в сентябре этого года.

Все данные были переданы в южнокорейскую прокуратуру и полицию для проведения дальнейших следственных мероприятий. Другой информации пока не сообщается.

В конце ноября 2014 года хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures Entertainment, снявшую комедийный боевик "Интервью" о покушении на лидера КНДР Ким Чен Ына. К расследованию хакерской атаки присоединились ФБР и министерство нацбезопасности США. Позднее Sony Pictures отказалась от премьеры фильма, запланированной на 25 декабря того же года.

В начале 2015 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально обвинило КНДР в организации кибератаки на кинокомпанию Sony Pictures. Как утверждалось в распространенном заявлении ведомства, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости, "технический анализ данных, использованных при организации атаки, показал связь с другими хакерскими программами, которые, по данным ФБР, разрабатывались соответствующими лицами в КНДР". В свою очередь, представитель миссии КНДР при ООН Ким Сон заявил СМИ, что Пхеньян не имеет никакого отношения к данному инциденту.

Деятельность кибергруппировки Lazarus зачастую связывают с КНДР. В частности, после атаки на Sony Pictures Entertainment руководитель ФБР Джеймс Коми заявил о связи группы Lazarus и подразделения разведывательного управления генштаба КНДР Bureau 121, якобы ответственного за проведение киберопераций.