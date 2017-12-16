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РФ в октябре увеличила вложения в бонды США на $1,1 млрд - до $105 млрд


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила вложения в казначейские ценные бумаги США на 1,1 миллиарда долларов — до 105 миллиардов долларов, сообщает министерство финансов США.

Таким образом, Россия отыграла сокращение данного актива месяцем ранее, на конец сентября портфель американских бондов составлял 103,9 миллиардов долларов, а в августе - 105,4 миллиарда.

В годовом выражении российский портфель американских облигаций вырос в октябре на 41,8% с показателя в 74,6 миллиарда долларов в октябре 2016 года.

Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, объем вложений которого составляет 1,18 триллиона долларов, за ним следует Япония. Второй по величине держатель данного актива сократил портфель на 2 миллиарда долларов – до 1,094 триллиона долларов. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 310,8 миллиардами долларов.

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