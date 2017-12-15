Минтуризма Египта: За регулярным авиасообщением с РФ скоро последуют чартеры

КАИР, 15 дек - ПРАЙМ. Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром означает, что скоро возобновятся и чартерные авиаперевозки, сказал в беседе с РИА Новости советник министра туризма Египта Валид аль-Батуты.

"Возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой стало результатом совместных усилий различных госструктур: министерства гражданской авиации, туризма, МИД. Это возобновление означает, что путь открыт для всех типов полетов. Открытие регулярных полетов означает, что в самое ближайшее время возобновятся и чартерные рейсы", - сказал он.

По словам собеседника агентства, часть российских туристов будет прилетать на отдых и регулярными рейсами. "Есть определенная часть российских туристов, которые будут использовать регулярные рейсы для своего отдыха в Египте. Кто хочет провести свой отпуск в Египте, не обращает внимания на средства транспорта, потому что ему важна сама страна", - пояснил он.

Представитель минтуризма также выразил уверенность, что самое главное было восстановить регулярное авиасообщение. "Самое главное произошло, остальное - детали", - заключил он.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет - дополнительного разрешения от Ростуризма после возобновления авиасообщения не требуется.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.