FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минтуризма Египта: За регулярным авиасообщением с РФ скоро последуют чартеры


Мировая экономика

КАИР, 15 дек - ПРАЙМ. Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром означает, что скоро возобновятся и чартерные авиаперевозки, сказал в беседе с РИА Новости советник министра туризма Египта Валид аль-Батуты.

"Возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой стало результатом совместных усилий различных госструктур: министерства гражданской авиации, туризма, МИД. Это возобновление означает, что путь открыт для всех типов полетов. Открытие регулярных полетов означает, что в самое ближайшее время возобновятся и чартерные рейсы", - сказал он.

По словам собеседника агентства, часть российских туристов будет прилетать на отдых и регулярными рейсами. "Есть определенная часть российских туристов, которые будут использовать регулярные рейсы для своего отдыха в Египте. Кто хочет провести свой отпуск в Египте, не обращает внимания на средства транспорта, потому что ему важна сама страна", - пояснил он.

Представитель минтуризма также выразил уверенность, что самое главное было восстановить регулярное авиасообщение. "Самое главное произошло, остальное - детали", - заключил он.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет - дополнительного разрешения от Ростуризма после возобновления авиасообщения не требуется.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ