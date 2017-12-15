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Протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом не противоречит международным нормам


МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не противоречит международным соглашениям в области авиации, заявил в интервью РИА Новости глава минавиации Египта Шериф Фатхи.

"Соглашение не противоречит международным договоренностям, которые разрешают дополнительные меры для авиакомпаний по их запросу", - ответил Фатхи на вопрос, предусматривает ли протокол по авиабезопасности специальный терминал в аэропорту Каира для российских пассажиров.

"К примеру, мы запрашиваем такие дополнительные меры время от времени в некоторых аэропортах, когда мы в этом нуждаемся. Российская сторона в настоящее время также нуждается в некоторых дополнительных мерах", - отметил он.

Фатхи добавил, что "это ее право, потому что она будет договариваться с частными компаниями по безопасности, это же будет делать EgyptAir, конечно, мы попытаемся по мере возможности унифицировать эти компании".

Министр транспорта РФ Максим Соколов и Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.

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