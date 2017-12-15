Прямые рейсы между РФ и Египтом простимулируют взаимные инвестиции - Минавиации Египта

МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Прямые рейсы между Россией и Египтом простимулируют взаимные инвестиции и сотрудничество двух стран, заявил в интервью РИА Новости министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.

"Мы работаем над возобновлением авиасообщения не для какой-то определенной категории пассажиров, а потому что возобновление авиасообщения - это важный экономический стимул. Для меня как для представителя министерства гражданской авиации важно, что прямые рейсы между двумя странами стимулируют инвестиции и взаимное сотрудничество", - заявил Фатхи.

По его словам, Для возобновления авиасообщения необходимо, чтобы "рейсы были размещены в системах бронирования, необходимо организовать рекламную деятельность, иначе борты полетят пустыми". "Мы дадим зеленый свет для начала полетов, а они будут определять дату", - отметил министр.

"Мы как правительство подготавливаем почву, обеспечиваем соглашения, чтобы авиакомпании могли возобновить свою работу", - добавил Фатхи.