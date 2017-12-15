"Аэроэкспресс" 16 декабря запустит бесплатные автобусы в "Домодедово" из-за отмен рейсов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" 16 декабря запустит бесплатные автобусы на Домодедовском направлении взамен отмененных утренних рейсов, сообщает перевозчик в пятницу.

"Аэроэкспресс" 16 декабря 2017 года отменит часть рейсов на Домодедовском направлении из-за проведения ремонтных работ. В частности, компания отменит несколько утренних рейсов, поезда, отправляющиеся с Павелецкого вокзала, не будут курсировать с 05.30 до 11.30 включительно. С 12.00 движение в аэропорт полностью восстановится. Кроме того, из "Домодедово" поезда не будут ходить с 05.15 до 12.30 включительно. С 13.00 все рейсы "Аэроэкспресса" будут осуществляться в соответствии с расписанием.

"Пассажиры "Аэроэкспресс" смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами во время отмены утренних рейсов на Домодедовском направлении. 16 декабря для удобства пассажиров компания "Аэроэкспресс" в сотрудничестве с ГУП МО "Мострансавто" запустит бесплатные компенсационные автобусы. Шаттлы будут отправляться с Павелецкого вокзала каждые 10 минут", - говорится в сообщении.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до более 5,4 миллиона человек. Структуре "ТрансГрупп" - ООО "Дельта-транс-инвест" - принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову - 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко - 4,16%.