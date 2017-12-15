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РФ и Египет ведут переговоры с фирмами по авиабезопасности о присутствии в аэропортах


МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия и Египет ведут переговоры с компаниями по авиабезопасности об их присутствии в египетских аэропортах, заявил в интервью РИА Новости глава Минавиации Египта Шериф Фатхи.

"Существует договоренность между авиакомпаниями и компанией по безопасности", - Сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, предусматривается ли нахождение офицеров по безопасности с российской стороны.

Говоря о том, будут ли эти компании российскими или египетскими, Фатхи отметил, что до сих пор идет обсуждение этого вопроса.

"Договоренность будет достигнута, скоро мы узнаем подробности. Мы договорились, что проведем еще ряд встреч, разработаем дорожную карту по туристическим аэропортам и алгоритму возобновления авиасообщения", - добавил министр.

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