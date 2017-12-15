Новый премьер Чехии высказался за эффективность еврозоны, несмотря на реноме евроскептика

ПРАГА, 15 дек - ПРАЙМ. Чешский премьер Андрей Бабиш, правительство которого было утверждено президентом Милошем Земаном два дня назад, после окончания саммита ЕС в Брюсселе высказался на встрече с журналистами за эффективное функционирование еврозоны.

"Известно, что подавляющая часть чешского экспорта направляется в страны-члены Евросоюза, и, естественно, к нам большинство инвесторов приходит из европейских стран. Так что мы кровно заинтересованы в том, чтобы еврозона эффективно функционировала", - сказал глава чешского правительства.

Ранее и в Чехии, и в Брюсселе существовали опасения, что Бабиш на саммите подтвердит свое реноме евроскептика. Но дебютант саммита и в ходе выступлений, и на встречах с журналистами раз за разом показывал себя проевропейским политиком. Тем не менее, он так и не высказался о возможности и сроках перехода Чехии на евро.

Помимо прочего, Бабиш пообещал коллегам, что постарается возобновить в чешском парламенте процесс ратификации Фискального пакта, принятого странами ЕС в 2012 году и призванного обязать страны союза соблюдать строгую бюджетную дисциплину. "Наше правительство снова предложит этот документ депутатам. Я не вижу никаких поводов для того, чтобы не принять его, кроме прочего еще и потому, что у нас очень хорошо идут бюджетные дела", - сказал Бабиш.

Он также раскрыл содержание дискуссии, которая велась на саммите в пятницу по поводу банковского союза.

"Некоторые страны готовы сразу подписать договоренность, согласно которой риски распределятся поровну между всеми. А другие говорят: "Нет, сначала вы (в Брюсселе) сами решите вопрос с рисками на уровне отдельных государств, и лишь потом мы будем готовы в этом участвовать", - сказал чешский премьер.