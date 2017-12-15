Мантуров: Производство стройматериалов в РФ в 2017 г вырастет на 2%

БРЯНСК, 15 дек - ПРАЙМ. Производство строительных материалов в России по итогам 2017 года вырастет на 2%, ожидает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается ситуации в строительной индустрии, в первую очередь производство строительных материалов, ситуация была не очень хорошая на протяжении всех трех лет последних. Только в этом году на фоне продолжающейся стагнации в стройиндустрии производство стройматериалов впервые в выходит на показатели плюс 2% по концу этого года", - сказал Мантуров в Липецке по итогам координационного совета по вопросам развития промышленности строительных материалов.

По его словам, в настоящее время в России производятся стройматериалы самой широкой номенклатуры , начиная от цемента, заканчивая тепло- и гидроизоляционными материалами.

При этом он отметил, что на данный момент российские предприятия загружены всего на 40-60%. Однако, по его словам, у отрасли очень большой потенциал и в ближайшие годы правительство РФ и регионы России будут реализовывать программы поддержки, которые позволят улучшить ситуацию.