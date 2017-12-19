Рынок новых грузовых автомобилей в России в ноябре вырос на 57%‍

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок новых грузовых автомобилей за ноябрь текущего 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2016 года, вырос на 56,9%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Общий объем реализованных в ноябре грузовых автомобилей составил свыше 8,5 тысячи штук.

На первом месте в этом сегменте - по-прежнему отечественный "КамАЗ". По сравнению с ноябрем прошлого года, продажи техники бренда выросли на 49%.

Вторая строчка - у шведского концерна Scania.

Замыкает топ-3 сегмента российский производитель ГАЗ, рост продаж составил 18,6%.

В первую пятерку также попали грузовые автомобили шведской Volvo и немецкого Mercedes-Benz.

Всего за период с января по ноябрь текущего года в России было продано свыше 69 тысяч грузовиков, рост составил 50,3%.