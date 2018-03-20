Управляющая компания НПФ "Будущее" подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд руб

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" — АО "Конкорд управление активами" - подала иск к Промсвязьбанку PSBR на 13,8 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление 20 марта.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В течение первого квартала 2018 года Промсвязьбанк должен быть передан в собственность РФ и докапитализирован.

В феврале НПФ "Будущее" поддержал позицию Арбитражного суда Москвы, отказавшего Промсвязьбанку в аресте акций "Росгосстраха", а также в запрете возврата депозитов управляющей компании фонда. Промсвязьбанк просил арестовать принадлежащие НПФ "Будущее" обыкновенные акции страховой компании "Росгосстрах" общей стоимостью более 7 миллиардов рублей в пределах суммы исковых требований к НПФ "Будущее" — около 8,3 миллиарда рублей.

Кроме того, истец повторно попросил суд запретить ему исполнять требование АО "Конкорд управление активами" (предыдущее наименование — АО "И Джи Капитал Партнерс"), доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее", о возврате депозитов и суммы начисленных процентов на депозиты, открытые в Промсвязьбанке в общем размере около 12,4 миллиарда рублей. Суд не усмотрел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер.