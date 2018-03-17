Исследование: Россияне готовы тратить все больше денег в интернете

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна: российские пользователи готовы тратить в интернете все больше денег, заявил генеральный директор сервиса онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев.

"Россия в плане платежных сервисов достаточно продвинутая страна... Сумма среднего онлайн-платежа постоянно увеличивается: по мере роста платежного опыта растет и доверие к электронной оплате, поэтому пользователи готовы тратить в интернете все большие и большие суммы", - сказал Глазачев в интервью РИА Новости.

По его словам, средний чек, например, по предпраздничным тратам по России в этом году вырос на 85% по сравнению с прошлым годом; в Петербурге - на 68%, в Казани - на 31%, в Уфе – на 35%. Глазачев отметил, что сейчас около 66% пользователей интернета периодически платят с помощью электронных кошельков, в то время как в 2012 году опыт оплаты электронными деньгами был только у 27% российских пользователей.

Гендиректор "Яндекс.Денег" отметил, что постепенно электронные кошельки из средства онлайн-оплаты превратились в универсальный платежный инструмент.

"Яндекс.Деньги" являются сервисом электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги из кошельков в "Яндекс.Деньгах" и с банковских карт, а компаниям — принимать онлайн-оплату через "Яндекс.Кассу". К осени 2017 года у сервиса было около 34 миллионов пользователей.