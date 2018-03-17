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"Яндекс.Деньги": Криптовалюты в ближайшие годы не заменят деньги


МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить фиатные (традиционные) деньги или банковские карты, считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев.

"Я не верю, что в ближайшее время криптовалюты станут в расчетах на одну ступень с фиатными деньгами или банковскими картами — хотя бы потому, что для таких повседневных расчетов себестоимость и скорость транзакции у крипты слишком высоки", - сказал Глазачев в интервью РИА Новости.

Он привел в пример неудобство расчетов с использованием криптовалюты при покупке, например, напитка. "Если я хочу купить чашку кофе, не обязательно подтверждать всю цепочку транзакций — та степень контроля, которую дает технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, в таких обыденных расчетах просто лишняя", - пояснил Глазачев.

Он отметил, что "Яндекс.Деньги" как платежный провайдер будут готовы проводить операции с использованием криптовалют, как только Центральный банк РФ признает их легитимными. Более того, по словам Глазачева, у сервиса онлайн-платежей был подобный проект, но до стадии запуска он не дошел.

Однако гендиректор "Яндекс.Денег" не исключил, что в обозримом будущем криптовалюты станут шире использоваться профессиональными участниками рынка. "Технология найдет свое применение в сфере накоплений и инвестиций", - полагает он.

"Яндекс.Деньги" - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги из кошельков в "Яндекс.Деньгах" и с банковских карт, а компаниям — принимать онлайн-оплату через "Яндекс.Кассу". К осени 2017 года у сервиса было около 34 миллионов пользователей.

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